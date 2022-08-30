В Германии месячный билет за 9 евро сэкономил 1,8 млн тонн CO2

10% участников эксперимента указали, что отказались хотя бы от одной поездки в неделю, обычно совершаемой на автомобиле.

За эту сумму любой желающий мог воспользоваться региональными и местными поездами, метро, трамваями и автобусами. Многие просят о продлении проекта.

Популярный месячный билет в общественном транспорте за 9 евро, тестируемый с июня в Германии, по официальным данным, позволил сократить выбросы CO2 на 1,8 млн тонн.

Этот билет, который позволяет использовать региональные и пригородные поезда, метро, трамваи и автобусы по всей стране, позволил избежать выброса 1,8 млн тонн CO2, поскольку многие путешественники оставляли свои автомобили в гараже.

Среди пользователей эксперимента с билетом за 9 евро, который завершится 31 августа, 10% указали, что они отказались как минимум от одной поездки на авто в неделю.

Всего было продано около 52 миллионов билетов, и десять миллионов человек, у которых уже была месячная подписка, также получили выгоду. Жители сельских районов мало что выиграли от этого из-за отсутствия надлежащего транспортного предложения.