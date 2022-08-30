Амстердам примет на круизном лайнере не менее тысячи просителей убежища
Муниципалитет Амстердама объявил во вторник, 30 августа, о временном размещении тысячи лиц, ищущих убежища, на круизном лайнере, чтобы разгрузить переполненный центр приема беженцев, ставший местом «тревожной гуманитарной ситуации».
Амстердам примет от 1000 до 1500 беженцев на лайнере с 1 октября в течение как минимум шести месяцев, чтобы решить «кризис цепочки предоставления убежища» в Нидерландах, говорится в пресс-релизе муниципалитета.
«С круизным лайнером в Амстердаме мы вместе делаем еще один шаг в разрешении кризиса цепочки предоставления убежища», — сказал государственный секретарь по вопросам юстиции и безопасности Эрик ван дер Бург.
Опубликовано: Тарас Медведев
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