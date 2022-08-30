NI: Китайские магазины завоевывают российский рынок
Китайские автомобили, телевизоры и смартфоны заменяют немецкий и южнокорейский импорт в России, поскольку ее рынок меняется из-за санкций после спецоперации на Украине.
Результатом является переворот в торговле, поскольку Россия стремится оградить себя от дальнейших сбоев, переключившись на товары из стран, которые не присоединились к санкциям, введенным США и их союзниками.
Москва также переписывает правила, позволяющие ее суверенному фонду благосостояния инвестировать в валюты Китая, Индии и Турции, после того как санкции заблокировали покупки в евро и долларах.
Война ускорила поворот России в сторону Азии, и сдвиги, которые ранее занимали годы, произошли за месяцы.
Опубликовано: Солонович Алина
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