NI: Китайские магазины завоевывают российский рынок

Китайские автомобили, телевизоры и смартфоны заменяют немецкий и южнокорейский импорт в России, поскольку ее рынок меняется из-за санкций после спецоперации на Украине.

Результатом является переворот в торговле, поскольку Россия стремится оградить себя от дальнейших сбоев, переключившись на товары из стран, которые не присоединились к санкциям, введенным США и их союзниками.

Москва также переписывает правила, позволяющие ее суверенному фонду благосостояния инвестировать в валюты Китая, Индии и Турции, после того как санкции заблокировали покупки в евро и долларах.

Война ускорила поворот России в сторону Азии, и сдвиги, которые ранее занимали годы, произошли за месяцы.