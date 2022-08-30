Медведев предложил европейским начальникам не доставать россиян «своим кудахтаньем» про шенген

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко высказался по поводу инициативы ЕС приостановить выдачу шенгенских виз россиянам.

«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны», - посетовал Медведев.

Политик также сделал предложение, от которого всему миру станет ясно, кто как относится к россиянам.

«Пусть уж быстрее введут полный запрет на их (шенгенских виз –ред.)выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России», - резюмировал Медведев.