Bloomberg: Германия и Франция намерены разделить российское общество изнутри

Франция и Германия хотят изнутри расслоить российское общество, рассказывает Bloomberg.

По сообщению американского информационного агентства Bloomberg, страны Европы хотят изнутри разделить Россию.

Имеется ввиду разделение российского общества. По данным источника, Германия и Франция хотят разделить общество России.

Целью является с помощью пропаганды вбить своеобразный клин между обществом и государством.

"Германия и Франция предложили принять меры по борьбе с пропагандой внутри России, чтобы вбить клин между властью и гражданами", - говорится в сообщении.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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