ВМС США заявили, что Иран захватил, а затем отпустил американский морской беспилотник
Этот инцидент знаменует собой первый случай, когда новая оперативная группа беспилотников 5-го флота ВМС США, базирующаяся на Ближнем Востоке, стала мишенью Ирана.
Хотя перехват закончился без инцидентов, напряженность между Вашингтоном и Тегераном остается высокой, поскольку переговоры по разорванной ядерной сделке Исламской Республики с мировыми державами висят на волоске.
Военный корабль гвардии "Шахид Базиар" прикрепил трос к паруснику "Эксплорер" в центральной части Персидского залива в международных водах поздно вечером в понедельник, сообщил Cmdr.
USS Thunderbolt, прибрежный патрульный катер ВМС США, а также вертолет MH-60 Seahawk двинулись вслед за кораблем охраны. По словам Хокинса, военно-морской флот вызвал по радио "Шахид Базиар", чтобы идентифицировать беспилотник как американский.
Опубликовано: Силивончик Алина
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ВМС США заявили, что Иран захватил, а затем отпустил американский морской беспилотник
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