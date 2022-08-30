Исторические памятники вновь появляются на свет в Испании из-за засухи

Огромный комплекс и многовековая церковь входят в число подводных памятников, которые всплыли на поверхность в Испании из-за сильной засухи, вызвавшей падение уровня воды.

По данным министерства окружающей среды за август, после продолжительной засухи резервуары Испании, которые снабжают водой города и фермы, заполнены чуть менее чем на 36%.

Получивший название “Испанский Стоунхендж”, круг из десятков мегалитических камней был обнаружен археологами в 1926 году, но этот район был затоплен в 1963 году, когда было построено водохранилище.