Исторические памятники вновь появляются на свет в Испании из-за засухи

Огромный комплекс и многовековая церковь входят в число подводных памятников, которые всплыли на поверхность в Испании из-за сильной засухи, вызвавшей падение уровня воды.

По данным министерства окружающей среды за август, после продолжительной засухи резервуары Испании, которые снабжают водой города и фермы, заполнены чуть менее чем на 36%.

Получивший название “Испанский Стоунхендж”, круг из десятков мегалитических камней был обнаружен археологами в 1926 году, но этот район был затоплен в 1963 году, когда было построено водохранилище.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 