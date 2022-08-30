Forsa: 77 процентов немцев за мирные переговоры по Украине, 62 процента против поставок оружия

Как немцы относятся к войне на Украине? Следует ли вести дальнейшие переговоры с Владимиром Путиным? Будет ли доставлено достаточно оружия?

Согласно опросу, 77 процентов немцев считают, что Запад должен инициировать переговоры о прекращении войны на Украине. Это следует из опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Forsa для RTL/ntv «Trendbarometer». 17% считали, что Западу сейчас не следует этого делать.

87 процентов опрошенных считают правильным, что главы западных правительств продолжают переговоры с президентом России Владимиром Путиным. 11 процентов не считают это правильным.

26 процентов респондентов считают, что федеральное правительство слишком мало делает для поддержки Украины. 43% считают уровень поддержки оптимальным. 25% высказали мнение, что федеральное правительство слишком много делает для Украины.

Согласно опросу, почти треть немцев (32 процента) высказались за то, чтобы поставлять Украине больше тяжелого вооружения — пусть даже за счет техники для бундесвера. Напротив, 62 процента немцев придерживались мнения, что Германии не следует этого делать.