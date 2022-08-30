Риттер обвинил ЦРУ в сокрытии от Байдена реального положения дел на Украине
Американский разведчик в отставке Риттер заявил, что ЦРУ скрывает от Байдена реальное положение дел на Украине.
30 августа бывший американский разведчики Скотт Риттер в интервью каналу Judging Freedom на видеохостинге YouTube заявил, что Центральное разведывательное управление США не предоставляет президенту Джо Байдену достоверную информацию о реальном положении дел на Украине.
Риттер пояснил, что ЦРУ делают всё возможное, чтобы Байден был «счастлив от той информации, которую он получает», поэтому подготавливает для американского президента отчёты в которых он не увидит «что его политика ужасна и в корне неправильна», а оказываемая им помощь киевскому режиму приводит лишь к затягиванию конфликта и ненужным жертвам.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Nestlé расширяет свою сеть «Vegan Kit-Kat» на пятнадцать европейских стран
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
ВМС США заявили, что Иран захватил, а затем отпустил американский морской беспилотник
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины