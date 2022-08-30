Риттер обвинил ЦРУ в сокрытии от Байдена реального положения дел на Украине

Американский разведчик в отставке Риттер заявил, что ЦРУ скрывает от Байдена реальное положение дел на Украине.

30 августа бывший американский разведчики Скотт Риттер в интервью каналу Judging Freedom на видеохостинге YouTube заявил, что Центральное разведывательное управление США не предоставляет президенту Джо Байдену достоверную информацию о реальном положении дел на Украине.

Риттер пояснил, что ЦРУ делают всё возможное, чтобы Байден был «счастлив от той информации, которую он получает», поэтому подготавливает для американского президента отчёты в которых он не увидит «что его политика ужасна и в корне неправильна», а оказываемая им помощь киевскому режиму приводит лишь к затягиванию конфликта и ненужным жертвам.