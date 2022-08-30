«Газпром» приостановил поставки газа французской Engie
Российская компания «Газпром» приостановила поставки газа французской Engie из-за неоплаты за июль.
30 августа пресс-служба российской энергетической компании «Газпром» сообщила, что поставки сжиженного природного газа для французской Engie приостановлены на неопределённый срок.
Отмечается, что руководство «Газпрома» приняло данное решение ввиду неуплаты счетов за экспорт российского «голубого топлива» французской энергетической и газовой компанией Engie в полном размере.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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