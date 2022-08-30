Глава МЭА утверждает, что добыча нефти в России снизится из-за западных санкций

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что неожиданно высокая добыча нефти в России может вскоре столкнуться с проблемами из-за действия западных санкций.

По его словам, при отсутствии западных компаний, при отсутствии поставщиков технологий, при отсутствии сервисных компаний России будет намного сложнее поддерживать производство.

Добыча нефти в России на данный момент остается на более высоком уровне, чем ожидалось. МЭА сообщило в своем рыночном отчете за август, что в июле Россия производила 9,8 млн баррелей нефти в день, что означает увеличение добычи как в мае, так и в июне.

Рост производства в России произошел на фоне летнего бума внутреннего спроса на моторное и авиационное топливо.

Благодаря международным санкциям в отношении российских авиакомпаний многие граждане не смогли выехать в отпуск за границу, а значит, стали больше путешествовать внутри страны.

В то же время высокий спрос на дешевую российскую нефть со стороны таких стран, как Индия, Китай и Турция, означает, что богатая энергоносителями страна смогла увеличить добычу.

Бироль, однако, сказал, что такая высокая добыча вряд ли сохранится, поскольку страны во всем мире теряют доверие к России как к поставщику энергии.

Потеря Европы как покупателя российской энергии также ударит по Москве. В мае европейские лидеры достигли договоренности о запрете российской нефти, что к концу года сократит 90% импорта ЕС.