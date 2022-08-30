Через Босфор прошел корабль с российскими ракетами С-300, Украина направила ноту Турции

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность Украины в связи с сообщениями о переброске ракетных комплексов С-300 из Сирии в Россию через пролив Босфор на борту корабля "Спарта II", зафрахтованного Минобороны России.

29 августа посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гулдере был приглашен в Министерство иностранных дел.

Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий передал устную ноту послу Турции от имени Министерства иностранных дел Украины.

Точицкий обратил внимание посла Турции на то, что согласно положениям Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года указанное судно подпадает под определение военного корабля для целей настоящей Конвенции.

Замминистра запросил у турецкой стороны официальную информацию о грузе, перевозимом судном «Спарта II» через пролив Босфор, а также о мерах, предпринятых Турцией для выполнения положений Конвенции.

Независимое издание Naval News, освещающее мировые новости военно-морской обороны, сообщает, что Россия переправила зенитно-ракетный комплекс С-300 со своих баз в Сирии в Черное море.

Предполагается, что корабль отплыл из Тартуса в Сирии, где на причале были собраны компоненты С-300. Они, вероятно, прибыли с объекта в Масиафе на севере Сирии.

«Спарта II» отправилась в плавание 20 августа и в ночь с 24 на 25 августа прошла Босфор. Постояв на якоре у российского побережья, 27 августа судно вошло в Новороссийск.