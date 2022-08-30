Тайвань впервые открыл огонь по китайскому беспилотнику

Тайвань произвел предупредительные выстрелы по китайскому беспилотнику, который пролетел над прибрежным районом 30 августа.

Это произошло после того, как президент Цай Инвэнь заявила, что приказала тайваньским военным принять решительные контрмеры против того, что она назвала китайскими провокациями.

Это был первый случай предупредительных выстрелов в подобном инциденте в период обострения отношений между Китаем и Тайванем, который Пекин считает своей территорией. При этом Тайвань решительно оспаривает претензии Китая на суверенитет.

По словам представителя вооруженных сил, беспилотник вернулся в Китай после того, как были произведены выстрелы.

Тайвань жаловался на то, что китайские беспилотники неоднократно летали очень близко к небольшим группам островов, которые он контролирует.

Представитель командования обороны Цзиньмэня Чан Чжун-шун сказал, что боевые снаряды были выпущены незадолго до 18:00 (10:00 по Гринвичу) по беспилотнику, который приблизился к острову Эрдан, при этом ранее использовались осветительные ракеты.

Министерство иностранных дел Китая отклонило жалобы Тайваня на беспилотники, назвав их не поводом для шумихи.

Министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн сказал, что не может рассказать подробностей о том, что они будут делать для противодействия вторжениям. Но он отметил, что военные будут реагировать на основе принципа самообороны.