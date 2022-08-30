Турция заявила, что продолжит поддерживать Украину

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара будет продолжать оказывать всевозможную поддержку Киеву.

30 августа пресс-служба Министерства национальной обороны Турции сообщила, что министр обороны Украины Алексей Резников позвонил поздравить главу оборонного ведомства Хулуси Акару по случаю Дня победы в битве при Думлупынаре.

Отмечается, что министр иностранных дел Турции в ответ на поздравления украинского коллеги заявил, что Анкара намерена и дальше продолжать оказывать посильную поддержку киевскому режиму.