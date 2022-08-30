Футболист Тарасов выкупил авто рэпера Моргенштерна

Скандальный блогер после отъезда из России распродаёт имущество, первым «с молотка» ушёл роскошный «Мерседес» певца.

Футболист Дмитрий Тарасов и рэпер T-killah создали футбольный клуб «Родина Медиа». Молодые люди решили таким образом вырастить будущее поколение талантливых футболистов. Чтобы молодёжь играла в футбол, а не околачивалась в подъездах, сообщает КП.

В свой клуб товарищи в качестве спикера позвали и Ольгу Бузову, однако поющая телеведущая отказала бывшему в сотрудничестве. Отказ экс-супруги не расстроил Дмитрия Тарасова, сейчас футболист слишком увлечён новым детищем.

"Я лишь просто предложил Оле хорошо заработать, у меня к ней никакого негатива нет", - цитирует издание Тарасова.

По словам спортсмена, с T-Killah они покупают для своей команды корпоративное авто. Сделка обошлась в 10 миллионов рублей.

Парни решили приобрести для нужд клуба транспорт, как у Ксении Собчак. Машина сейчас принадлежит российской знаменитости.

КП узнала, что автомобиль парни решили выкупить у Моргенштерна. Издание предполагает, что после отъезда из России скандальный блогер распродаёт имущество. И первым «с молотка» ушёл роскошный «Мерседес» рэпера.