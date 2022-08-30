Футболист Тарасов выкупил авто рэпера Моргенштерна
Скандальный блогер после отъезда из России распродаёт имущество, первым «с молотка» ушёл роскошный «Мерседес» певца.
Футболист Дмитрий Тарасов и рэпер T-killah создали футбольный клуб «Родина Медиа». Молодые люди решили таким образом вырастить будущее поколение талантливых футболистов. Чтобы молодёжь играла в футбол, а не околачивалась в подъездах, сообщает КП.
В свой клуб товарищи в качестве спикера позвали и Ольгу Бузову, однако поющая телеведущая отказала бывшему в сотрудничестве. Отказ экс-супруги не расстроил Дмитрия Тарасова, сейчас футболист слишком увлечён новым детищем.
"Я лишь просто предложил Оле хорошо заработать, у меня к ней никакого негатива нет", - цитирует издание Тарасова.
По словам спортсмена, с T-Killah они покупают для своей команды корпоративное авто. Сделка обошлась в 10 миллионов рублей.
Парни решили приобрести для нужд клуба транспорт, как у Ксении Собчак. Машина сейчас принадлежит российской знаменитости.
КП узнала, что автомобиль парни решили выкупить у Моргенштерна. Издание предполагает, что после отъезда из России скандальный блогер распродаёт имущество. И первым «с молотка» ушёл роскошный «Мерседес» рэпера.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Тайвань впервые открыл огонь по китайскому беспилотнику
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Через Босфор прошел корабль с российскими ракетами С-300, Украина направила ноту Турции
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины