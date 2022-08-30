«Газпром» прекращает поставки газа одной из крупнейших французских коммунальных компаний Engie

Российский «Газпром» сообщил крупной французской коммунальной компании Engie, что с 30 августа сокращает поставки газа.

По данным Engie, контролируемый Кремлем энергетический гигант сокращает потоки газа во Францию из-за разногласий по контракту.

Франция, наряду с другими европейскими странами, борется с разрушительным энергетическим кризисом, поскольку Россия ограничивает поставки газа на континент.

С февраля поставки «Газпрома» в Engie уже существенно сократились. Но Франция меньше зависит от поставок из России, чем Германия, поскольку импорт составляет лишь около 20% ее потребления.

Engie уже обеспечила объемы, необходимые для выполнения своих обязательств перед клиентами и собственных потребностей, и приняла ряд мер для значительного снижения любых прямых финансовых и физических последствий, которые могут возникнуть в результате прекращения поставок газа со стороны «Газпрома».

Тем не менее, действия «Газпрома» усиливают давление на Францию из-за проблем с энергоснабжением, поскольку она ищет альтернативные источники поставок до того, как зима поднимет спрос.

Engie работает над соглашением с Алжиром о дополнительном импорте природного газа, сделкой, которая может увеличить поставки на 50%. В мае компания подписала соглашение с техасским поставщиком СПГ на поставку газа.

В понедельник премьер-министр Франции предупредил компании, что к сентябрю они должны разработать планы по энергосбережению. В противном случае они могут первыми столкнуться с нормированием поставок газа и электроэнергии.