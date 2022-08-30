В Белом доме заявили, что Россия получила первую партию беспилотников из Ирана

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США уверены, что Россия получила первую партию иранских беспилотников.

30 августа глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга заявила, что администрация США якобы располагает информацией о получении Россией иранских беспилотных летательных аппаратов Mohajer-6 и Shahed.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг распространяемую западными СМИ информацию о поставках Ираном в Россию беспилотников для использования их российскими военнослужащими в ходе спецоперации на Украине.