В Белом доме заявили, что Россия получила первую партию беспилотников из Ирана
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США уверены, что Россия получила первую партию иранских беспилотников.
30 августа глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга заявила, что администрация США якобы располагает информацией о получении Россией иранских беспилотных летательных аппаратов Mohajer-6 и Shahed.
Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг распространяемую западными СМИ информацию о поставках Ираном в Россию беспилотников для использования их российскими военнослужащими в ходе спецоперации на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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