The Hill: республиканцы объявят импичмент Джо Байдену

Члены Республиканской партии США планируют объявить импичмент Джо Байдену в ноябре.

30 августа американское интернет-издание The Hill заявило, что члены Республиканской партии США, надеющиеся захватить контроль над Палатой представителей в ноябре, планируют объявить импичмент действующему американскому президенту Джо Байдену.

Отмечается, что республиканцы утверждают, что Байдена необходимо «привлечь к ответственности за намеренное открытие границы и снижение безопасности американцев» и отстранить от занимаемой должности.