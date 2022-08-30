The Hill: республиканцы объявят импичмент Джо Байдену
Члены Республиканской партии США планируют объявить импичмент Джо Байдену в ноябре.
30 августа американское интернет-издание The Hill заявило, что члены Республиканской партии США, надеющиеся захватить контроль над Палатой представителей в ноябре, планируют объявить импичмент действующему американскому президенту Джо Байдену.
Отмечается, что республиканцы утверждают, что Байдена необходимо «привлечь к ответственности за намеренное открытие границы и снижение безопасности американцев» и отстранить от занимаемой должности.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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