По данным США, у России возникли проблемы с иранскими беспилотниками

Представители администрации Байдена сообщают, что Россия столкнулась с техническими проблемами с беспилотниками иранского производства, приобретенными в Тегеране в этом месяце.

На прошлой неделе Associated Press сообщило, что Россия недавно получила сотни иранских беспилотников, несмотря на предупреждения США Тегерану не отправлять их.

По информации The Washington Post, Россия столкнулась с техническими проблемами с этими аппаратами.

По словам официальных лиц, российские операторы продолжают проходить обучение в Иране тому, как использовать данные системы, которые могут проводить атаки класса «воздух-поверхность», радиоэлектронную борьбу и целеуказание на поле боя.

Столкнувшись с экономическими санкциями и ограничениями в своих цепочках поставок из-за конфликта на Украине, Россия обращается к Ирану как к ключевому партнеру и поставщику оружия.

По словам официальных лиц, российский самолет был загружен оборудованием для БПЛА на аэродроме в Иране.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам ранее в понедельник, что у администрации нет обновленной информации о том, были ли доставлены беспилотники.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахян заявил в прошлом месяце, что Тегеран поддерживает различные виды сотрудничества с Россией, в том числе в оборонном секторе.