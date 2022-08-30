По данным США, у России возникли проблемы с иранскими беспилотниками
Представители администрации Байдена сообщают, что Россия столкнулась с техническими проблемами с беспилотниками иранского производства, приобретенными в Тегеране в этом месяце.
На прошлой неделе Associated Press сообщило, что Россия недавно получила сотни иранских беспилотников, несмотря на предупреждения США Тегерану не отправлять их.
По информации The Washington Post, Россия столкнулась с техническими проблемами с этими аппаратами.
По словам официальных лиц, российские операторы продолжают проходить обучение в Иране тому, как использовать данные системы, которые могут проводить атаки класса «воздух-поверхность», радиоэлектронную борьбу и целеуказание на поле боя.
Столкнувшись с экономическими санкциями и ограничениями в своих цепочках поставок из-за конфликта на Украине, Россия обращается к Ирану как к ключевому партнеру и поставщику оружия.
По словам официальных лиц, российский самолет был загружен оборудованием для БПЛА на аэродроме в Иране.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам ранее в понедельник, что у администрации нет обновленной информации о том, были ли доставлены беспилотники.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахян заявил в прошлом месяце, что Тегеран поддерживает различные виды сотрудничества с Россией, в том числе в оборонном секторе.
Опубликовано: Светлана Репина
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