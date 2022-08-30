Россия резко сокращает военные учения с Китаем на Дальнем Востоке

Российские военные учения на Дальнем Востоке на этой неделе будут проходить в гораздо меньших масштабах, чем когда они проводились в последний раз в 2018 году.

Аналитики связывают это с повышенной нагрузкой на российские вооруженные силы из-за конфликта на Украине.

Объявляя о военных учениях «Восток-2022», в которых также примет участие Китай, министерство обороны России заявило в прошлом месяце, что его способность проводить такие учения никоим образом не пострадала за последнее время.

Но 50 000 военнослужащих, о которых Москва заявила в понедельник, составляют лишь небольшую часть от официальной цифры в 300 000 человек, о которой говорилось четыре года назад.

Министерство обороны заявило, что будет развернуто 140 военных самолетов и более 5000 единиц военной техники, что значительно меньше 1000 самолетов и 36 000 танков и бронетранспортеров, которые, как сообщалось, были отправлены на маневры 2018 года.

Конрад Музыка, директор военной консалтинговой компании Rochan отмечает, что это будут самые маленькие учения стратегического уровня за последние годы.

Тем не менее, региональные державы, такие как Япония и Южная Корея, будут внимательно следить за учениями, поскольку Россия и Китай, которые присоединились к учениям «Восток-2018», снова примут участие в учениях на суше и на море.

Россия заявила, что ее Тихоокеанский флот и ВМС Китая примут участие в совместных практических действиях по защите морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности в Японском море.

Музыка сказала, что, по его оценкам, 70-80% подразделений Восточного военного округа России были переброшены на Украину, что делает «невозможным» для Москвы высвободить 50 000 человек для учений.