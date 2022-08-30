Эрдоган обвинил Грецию в попытке бросить вызов НАТО, применившей С-300 против турецких самолетов
Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал применение Грецией ЗРК С-300 «Фаворит» против турецких самолётов-разведчиков F-16.
30 августа турецкий новостной веб-сайт Haberler сообщил, что президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган заявил, что Греция, использовав зенитный ракетный комплекс С-300 в отношении турецких-самолётов разведчиков F-16 близ острова Родос, бросила вызов НАТО.
Эрдоган во время своей речи по случаю Дня победы в битве при Думлупынаре также добавил, что Афины, которые не являются партнёром Анкары, «усилили свое враждебное поведение» не только к Турции, но и ко всему Североатлантическому альянсу и его соратникам.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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