Гватемала пообещала поддержку Тайваню и получила претензии от Китая

Министр иностранных дел Гватемалы Марио Букаро заявил во вторник, что его страна всегда будет поддерживать Тайвань.

Во время встречи с президентом Тайваня Цай Инвэнь в президентском офисе в Тайбэе, Букаро сказал, что Гватемала и Тайвань являются странами-единомышленниками, объединенными демократическим альянсом.

Он сказал, что Гватемала всегда будет поддерживать Тайвань, потому что мы твердо верит в принципы мира, суверенитета и территориальной целостности.

Это заявление прозвучало всего через несколько недель после того, как Пекин завершил серию военных учений вокруг Тайваня в ответ на визит на остров в начале августа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил на ежедневном брифинге, что власти правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня обманывают себя, используя дипломатические связи для политических манипуляций.

По его словам, это не сможет остановить историческую неизбежность воссоединения Китая.

В своем выступлении Цай Инвэнь отметила, что Тайвань был первой азиатской страной, которую Букаро посетил с момента назначения министром иностранных дел, и поблагодарила Гватемалу за ее дипломатическую поддержку после военных учений Китая.

Гватемала - одна из 14 стран, сохранивших официальные дипломатические отношения с Тайванем, и одна из трех оставшихся союзников в Центральной Америке, двумя другими являются Гондурас и Белиз.