Михаил Горбачёв умер на 92-м году жизни
В ЦКБ на 92-м году жизни скончался последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв.
Во вторник, 30 августа 2022 года, в Центральной клинической больнице в возрасте 91 года скончался Михаил Горбачёв, занимавший пост Генерального секретаря ЦК КПСС, а также первого и последнего президента СССР.
В ЦКБ города Москвы уточнили, что Горбачёв на протяжении многих лет боролся с тяжёлой болезнью, которая и стала причиной смерти политического и общественного деятеля, награждённого Нобелевской премией мира.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Базовые цены на электроэнергию в Европе впервые преодолели отметку в 1000 евро
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Новейший и крупнейший авианосец Великобритании сломался на второй день миссии в США
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины