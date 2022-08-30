Михаил Горбачёв умер на 92-м году жизни

В ЦКБ на 92-м году жизни скончался последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв.

Во вторник, 30 августа 2022 года, в Центральной клинической больнице в возрасте 91 года скончался Михаил Горбачёв, занимавший пост Генерального секретаря ЦК КПСС, а также первого и последнего президента СССР.

В ЦКБ города Москвы уточнили, что Горбачёв на протяжении многих лет боролся с тяжёлой болезнью, которая и стала причиной смерти политического и общественного деятеля, награждённого Нобелевской премией мира.