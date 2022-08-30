Михаил Горбачев скончался в Московской ЦКБ на 92-м году жизни

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев ушел из жизни. Ему был 91 год.

В Московской центральной клинической больнице скончался первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев.

Об этом средствам массовой информации сообщил помощник Михаила Сергеевича Владимир Поляков.

Последние годы жизни Горбачев провел на своей даче в Подмосковье, в деревне Калчуга. При этом многие считали, что он живет за границей.

Горбачев находился в личном блоке в ЦКБ, там постоянно дежурила охрана, а пускали к последнему генсеку СССР лишь дочь.

Причиной смерти стали проблемы с почками. Горбачев постоянно проходил процедуру гемодиализа.