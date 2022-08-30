Михаил Горбачев скончался в Московской ЦКБ на 92-м году жизни
Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев ушел из жизни. Ему был 91 год.
В Московской центральной клинической больнице скончался первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев.
Об этом средствам массовой информации сообщил помощник Михаила Сергеевича Владимир Поляков.
Последние годы жизни Горбачев провел на своей даче в Подмосковье, в деревне Калчуга. При этом многие считали, что он живет за границей.
Горбачев находился в личном блоке в ЦКБ, там постоянно дежурила охрана, а пускали к последнему генсеку СССР лишь дочь.
Причиной смерти стали проблемы с почками. Горбачев постоянно проходил процедуру гемодиализа.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Базовые цены на электроэнергию в Европе впервые преодолели отметку в 1000 евро
Данилов: Украина начала подготовку к большой войне с Россией с декабря 2019 года
Новейший и крупнейший авианосец Великобритании сломался на второй день миссии в США
FA: Папа Римский поддержал Россию в войне с НАТО на территории Украины