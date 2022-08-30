Инфляция в Германии достигла самого высокого уровня почти за 50 лет
Инфляция в Германии вернулась к самому высокому уровню почти за 50 лет после того, как временное облегчение, вызванное снижением налогов и дешевыми билетами на поезд, прекратилось.
Инфляция в крупнейшей экономике Европы в августе достигла 7,9% — самого высокого уровня с зимы 1973–1974 годов, когда цены росли на фоне нефтяного кризиса.
Этот показатель практически вдвое выше целевого уровня ЕЦБ в 2%.
Германия временно снизила налоги на топливо в начале июня и ввела сверхдешевые билеты на общественный транспорт, чтобы ослабить ценовое давление. Но эффект оказался недолгим: срок действия обеих мер истекает к сентябрю.
Бундесбанк на прошлой неделе предупредил, что этой осенью инфляция может вырасти до 10%, хотя и предупредил, что прогноз «крайне неопределенный».
Цены на энергоносители в августе были на 35,6% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года, при этом цены на продукты питания также резко выросли.
Главный экономист VP Bank Томас Гитцель говорит, что, судя по текущему уровню инфляции и тому, что еще впереди, ЕЦБ должен фактически начать масштабный шаг по процентной ставке.
ЕЦБ повысил депозитную ставку на 50 базисных пунктов до нуля в июле, и до недавнего времени ожидался аналогичный шаг в сентябре, но множество политиков выступили за обсуждение повышения на 75 базисных пунктов.
Опубликовано: Светлана Репина
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