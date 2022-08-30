Последний глава СССР Михаил Горбачев скончался в возрасте 91 года

Михаил Сергеевич Горбачев после длительной болезни ушел из жизни в возрасте 91 года

Последний глава Советского Союза Михаил Горбачев умер в Московской центральной клинической больнице. Ему был 91 год.

Горбачев возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 годы. На годы его правления выпал один из самых тяжелых периодов в истории СССР.

События, которые происходили в те годы, когда он был у власти, стали настоящими трагедиями: катастрофа на Чернобыльской АЭС, разгоны антисоветских митингов в странах Балтии, бои в Цхинвали и многое другое.

Последние годы жизни он провел на своей даже в Подмосковье, хотя многие считали, что он живет за границей.