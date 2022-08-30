Ирландия собирается поговорить с Великобританией о российских туристах
Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что его страна должна провести переговоры с Великобританией, прежде чем предпринимать какие-либо шаги по ограничению въезда российских туристов.
Он отметил, что общая зона путешествий (CTA) через Великобританию и Ирландию означает, что Дублину придется поговорить с Лондоном, прежде чем ужесточить правила выдачи российских виз.
Ирландия не входит в Шенгенскую зону, и CTA разрешает свободное передвижение граждан Великобритании и Ирландии между двумя юрисдикциями.
Министр уточнил, что в Ирландии уже достаточно строгий режим в плане упрощения виз, поступающих из России.
Там нас нет такой системы упрощения виз, как в Шенгене, поэтому страна уже находится немного в другой категории.
Депутат Европарламента от Fianna Fail Билли Келлехер призвал правительство Ирландии поддержать целенаправленный запрет на выдачу виз россиянам, въезжающим в ЕС.
Он заявил, что его коллеги из стран Балтии и Восточной Европы решительно поддерживают запрет на выдачу виз, и он считает, что то же самое должно сделать и правительство Ирландии.
По мнению Келлехера, некоторые исключения должны быть сделаны для воссоединения семьи и по медицинским показаниям.
Опубликовано: Светлана Репина
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