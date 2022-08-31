Новейший и крупнейший авианосец Великобритании сломался на второй день миссии в США
Новейший и самый большой авианосец Великобритании сломался на второй день запланированной на месяцы миссии в США.
HMS Prince of Wales стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов 28 августа столкнулся с технической проблемой и остается недалеко от своей базы в Портсмуте на южном побережье Великобритании.
Авианосец, выполнявший роль командного корабля НАТО с января 2022 года, направлялся для проведения учений с ВМС США, а также с Королевским флотом Канады и Корпусом морской пехоты США.
Ожидалось, что в программу будут включены учения с использованием самолетов F-35B Lightning и беспилотных систем.
HMS Prince of Wales может нести 36 самолетов F-35B Lightning и четыре вертолета Merlin с экипажем около 700 человек, который увеличивается до 1600, когда все самолеты находятся на борту.
Согласно последней информации, крупнейший британский военный корабль может пропустить важные испытания с участием новейших истребителей и беспилотников из-за неисправности гребного вала.
Контр-адмирал Мурхаус заявил в видеообращении в Твиттере, что вероятно, неисправность потребует ремонта, который может повлиять на программу корабля.
Он сказал, что более подробная информация о проблеме и нарушении графика движения корабля будет предоставлена после проведения дополнительной проверки.
Опубликовано: Светлана Репина
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