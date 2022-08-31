Базовые цены на электроэнергию в Европе впервые преодолели отметку в 1000 евро

Цены на электроэнергию в Европе поднялись до нового рекорда, превысив 1000 евро на фоне энергетического кризиса в регионе.

По данным Bloomberg, базовые цены на электроэнергию в Германии на год вперед выросли на 6,6% до 1050 евро (1053 доллара США) за мегаватт-час.

Это произошло после повышения цен на электроэнергию во Франции и Германии на прошлой неделе на 25%.

Цены выросли перед тем, как российский государственный энергетический гигант «Газпром» закрыл свой газопровод «Северный поток-1» на техническое обслуживание в период с 31 августа по 2 сентября.

Природный газ является ключевым источником производства электроэнергии, и недавнее заявление «Газпрома» было неожиданным.

Компания заявила, что возобновит подачу газа, если не будет обнаружено никаких проблем.

Немецкая коммунальная компания Uniper на прошлой неделе заявила, что перезапустит угольную электростанцию для выработки электроэнергии.

Европейские фьючерсы на природный газ также достигли рекордных максимумов в этом году. Фьючерсы на голландский природный газ TTF в понедельник снизились на 11% до 308 евро за мегаватт-час.