Последний генсек СССР Михаил Горбачев умер в 91 год
Последний руководитель Советского Союза Горбачев ушел из жизни в 91-летнем возрасте.
Знаменитый генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Михаил Горбачев скончался в возрасте 91 года.
Единственный президент СССР ушел из жизни у Центральной клинической больнице Москвы, где находился на постоянной основе из-за серьезной болезни.
У Горбачева практически отказали почки, из-за чего он был вынужден постоянно проходить процедуру гемодиализа.
На долю Горбачева выпало немало трудностей: Чернобыльская трагедия, вывод войск СССР из Афганистана, а также развал Союза.
Опубликовано: Николай Скира
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