Последний генсек СССР Михаил Горбачев умер в 91 год

Последний руководитель Советского Союза Горбачев ушел из жизни в 91-летнем возрасте.

Знаменитый генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Михаил Горбачев скончался в возрасте 91 года.

Единственный президент СССР ушел из жизни у Центральной клинической больнице Москвы, где находился на постоянной основе из-за серьезной болезни.

У Горбачева практически отказали почки, из-за чего он был вынужден постоянно проходить процедуру гемодиализа.

На долю Горбачева выпало немало трудностей: Чернобыльская трагедия, вывод войск СССР из Афганистана, а также развал Союза.