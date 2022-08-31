В Китае 28 человек обвинены в жестоком избиении женщин в ресторане

Китайский суд предъявил обвинения 28 лицам, предположительно причастным к жестокому нападению на четырех женщин в ресторане на северо-востоке Китая два месяца назад.

На кадрах с камер видеонаблюдения, которые попали в заголовки международных газет, группа мужчин запечатлела на камеру жестокое избиение четырех женщин в барбекю-ресторане в Таншане 10 июня. Женщин таскали за волосы, били бутылками и неоднократно пинали ногами.

Инцидент вызвал общенациональное возмущение и вызвал дебаты о насилии в отношении женщин в Китае.

Многие требовали суровых наказаний для нападавших и привлечения к ответственности полиции, которая не отреагировала вовремя.

Власти провинциальной комиссии по проверке дисциплины Хэбэй заявили, что 28 человек были привлечены к ответственности.

Обвиняемые предположительно совершали преступления с 2012 года, в том числе грабежи, управление незаконными казино, умышленное причинение вреда здоровью и незаконное задержание других лиц.

Власти также отметили, что слухи о сексуальном насилии или других формах насилия, связанных с нападением, были ложной информацией.

В рамках отдельного расследования власти заявили, что расследуют дела 15 чиновников на предмет коррупции с участием организаций, связанных со злоумышленниками.

Восемь государственных служащих, в том числе начальник районного отделения полиции в Таншане, были задержаны по подозрению в получении взяток и предоставлении защиты обвиняемым.