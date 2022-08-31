Домовладельцы в Польше целыми днями стоят в очереди, спят в своих машинах, чтобы купить топливо

По данным Reuters, возле угольной шахты Lubelski Wegiel Bogdanka люди выстраиваются в очередь в своих автомобилях и грузовиках, чтобы запастись углем.

3,8 миллиона домохозяйств в стране используют уголь для отопления зимой. Проблемы связаны с тем, что Польша и Евросоюз ввели эмбарго на импорт угля из России.

Хотя Польша производит уголь, страна в значительной степени опирается на импортный уголь для отопления своих домов.

Лукаш Горбач, глава Польской торгово-промышленной палаты угля, сообщил Reuters, что эмбарго перевернуло рынок с ног на голову.

По его словам, до 60% тех, кто использует уголь для отопления, могут страдать от нехватки энергии.

По данным Международного энергетического агентства, потребление угля в мире будет расти. В отчете МЭА сказано, что мировое потребление угля вырастет на 0,7% в 2022 году до 8 млрд тонн, при условии, что экономика Китая восстановится во второй половине года.

Этот глобальный итог будет соответствовать годовому рекорду, установленному в 2013 году, и спрос на уголь, вероятно, вырастет в следующем году до нового исторического максимума.

Глядя на предстоящий год, учитывая северную зиму, цены на газ в Европе и доступность газа, страны возвращаются к углю.