Умер последний руководитель СССР Михаил Горбачев

На 92-году жизни умер последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

В Центральной клинической больнице Москвы сообщили о том, что на 92-м году жизни умер последний генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

"Сегодня вечером после продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев",— сообщили в ЦКБ.

Пресс-служба фонда социально-экономических и политологических исследований, основанного Михаилом Горбачевым сообщил, что последнего руководителя СССР похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.