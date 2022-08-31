Умер последний руководитель СССР Михаил Горбачев

На 92-году жизни умер последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

В Центральной клинической больнице Москвы сообщили о том, что на 92-м году жизни умер последний генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

"Сегодня вечером после продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев",— сообщили в ЦКБ.

Пресс-служба фонда социально-экономических и политологических исследований, основанного Михаилом Горбачевым сообщил, что последнего руководителя СССР похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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