Умер последний руководитель СССР Михаил Горбачев
На 92-году жизни умер последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев.
В Центральной клинической больнице Москвы сообщили о том, что на 92-м году жизни умер последний генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и единственный президент СССР Михаил Горбачев.
"Сегодня вечером после продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев",— сообщили в ЦКБ.
Пресс-служба фонда социально-экономических и политологических исследований, основанного Михаилом Горбачевым сообщил, что последнего руководителя СССР похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
Опубликовано: Максим Алексеев
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