Глава NNPC заявил, что украденная нигерийская нефть хранится в мечетях и церквях

Глава государственной нефтяной компании NNPC Ltd Меле Кьяри заявил, что каждая часть нигерийского общества замешана в краже миллионов баррелей.

По его словам, самодельные трубопроводы и украденное топливо были обнаружены даже в церквях и мечетях.

Крупномасштабное воровство из национальных трубопроводов привело к сдерживанию экспорта, вынудило некоторые компании закрыть производство и нанесло ущерб финансам страны.

Кьяри сказал, что отдельные лица выкачивают в общей сложности около 200 000 баррелей в день у крупнейшего экспортера Африки.

По словам Кьяри, экспорт сократился на 700 000 баррелей в сутки, потому что кража привела к блокировке добычи нефти по крайней мере на 700 единиц.

Он также уточнил, что некоторые из отводов трубопровода были настолько сложными, что они тянулись на 3-4 километра и требовали кранов, промышленного оборудования и не менее 40 рабочих.

NNPC привлекла компании, в том числе принадлежащие бывшим боевикам, для пресечения воровства, и Кьяри сказал, что национальное агентство по борьбе с взяточничеством также будет преследовать виновных.

Нигерия строит национальную резервную компанию, которая будет эксплуатировать трубопроводы на коммерческой основе и сможет по-другому справляться с кражами и другими проблемами.