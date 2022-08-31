Глава NNPC заявил, что украденная нигерийская нефть хранится в мечетях и церквях
Глава государственной нефтяной компании NNPC Ltd Меле Кьяри заявил, что каждая часть нигерийского общества замешана в краже миллионов баррелей.
По его словам, самодельные трубопроводы и украденное топливо были обнаружены даже в церквях и мечетях.
Крупномасштабное воровство из национальных трубопроводов привело к сдерживанию экспорта, вынудило некоторые компании закрыть производство и нанесло ущерб финансам страны.
Кьяри сказал, что отдельные лица выкачивают в общей сложности около 200 000 баррелей в день у крупнейшего экспортера Африки.
По словам Кьяри, экспорт сократился на 700 000 баррелей в сутки, потому что кража привела к блокировке добычи нефти по крайней мере на 700 единиц.
Он также уточнил, что некоторые из отводов трубопровода были настолько сложными, что они тянулись на 3-4 километра и требовали кранов, промышленного оборудования и не менее 40 рабочих.
NNPC привлекла компании, в том числе принадлежащие бывшим боевикам, для пресечения воровства, и Кьяри сказал, что национальное агентство по борьбе с взяточничеством также будет преследовать виновных.
Нигерия строит национальную резервную компанию, которая будет эксплуатировать трубопроводы на коммерческой основе и сможет по-другому справляться с кражами и другими проблемами.
Опубликовано: Светлана Репина
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