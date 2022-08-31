Индийский бизнесмен, бросивший колледж, стал третьим богатым человеком в мире после Маска и Безоса

Индийский бизнесмен Гаутам Адани, бросивший колледж, который сначала попытал счастья в качестве торговца алмазами, прежде чем переключиться на уголь, и в итоге стал третьим самым богатым человеком в мире.

Он стал первым азиатом, оказавшимся в тройке наиболее состоятельных миллиардеров по версии Bloomberg.

С состоянием в 137,4 млрд долларов Адани обогнал француза Бернара Арно и теперь уступает только Илону Маску и Джеффу Безосу из США в рейтинге.

60-летний Адани провел последние несколько лет, расширяя свой конгломерат по доставке угля в порты. Он владеет крупнейшим в Индии частным оператором портов и аэропортов, дистрибьютором городского газа и угледобывающей компанией.

Хотя его шахта Кармайкл в Австралии подверглась критике со стороны экологов, в ноябре компания пообещала инвестировать 70 млрд долларов в зеленую энергию, чтобы стать крупнейшим в мире производителем возобновляемой энергии.

Поворот к зеленой энергетике и инфраструктуре привлек инвестиции таких фирм, как Warburg Pincus и TotalEnergies SE, что помогло Адани войти в эшелоны, в которых ранее доминировали американские технологические магнаты.

Рост добычи угля в последние месяцы еще больше ускорил его восхождение. В общей сложности только в 2022 году Адани добавил к своему состоянию 60,9 млрд долларов, что в пять раз больше, чем кто-либо другой.

Адани удалось обойти некоторых из самых богатых американских миллиардеров в мире отчасти потому, что они недавно увеличили свою благотворительность.

Например, в июле Билл Гейтс заявил, что переводит 20 млрд долларов в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а Уоррен Баффет уже пожертвовал на благотворительность более 35 млрд долларов.