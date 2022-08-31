Олег Морозов: надеюсь Михаил Горбачев раскаялся в развале СССР

Депутат Государственной Думы России Олег Морозов обвинил покойного Михаила Горбачева в развале СССР и сложившейся ситуации в Украине.

В интервью РИА Новости депутат Государственной Думы России Олег Морозов выразил надежду в том, что Михаил Горбачев перед смертью раскаялся в том, что совершил.

"Я знал этого человека, общался с ним. Надеюсь он раскаялся и ушел с добром в сердце", — сказал депутат.

Морозов увидел "мистическое совпадение" в том, что Горбачев умер именно во время спецоперации в Украине, ведь именно он виновен в распаде СССР и таким образом является "соавтором" современного несправедливого миропорядка.