Китайский юань может заменить доллар США в качестве доминирующей мировой валюты

Экономика Китая была чрезвычайно успешной по большинству показателей. Его валовой внутренний продукт (ВВП) в размере 17,7 трлн долларов уступает только США. Это также третья по величине торговая держава в мире — уступая только США и ЕС.

Однако на китайскую валюту — юань — приходится лишь 3% мировой торговли. На доллар приходится 87%. Но у Китая есть план по замене доллара США в качестве мировой резервной валюты.

В этом году китайские лидеры ясно дали понять, что хотят повысить статус юаня как резервной валюты. Китайская экономика и торговые потоки достаточно велики, чтобы поддержать такой шаг.

Теперь стране необходимо убедить иностранных центральных банков начать держать китайский юань в резерве. В июле Народный банк Китая объявил о сотрудничестве с пятью странами и Банком международных расчетов для достижения этой цели.

Китай вместе с Индонезией, Малайзией, Гонконгом, Сингапуром и Чили внесет по 15 млрд юаней (около 2,2 млрд долларов) в Соглашение о ликвидности в юанях.

Между тем китайский юань уже стал де-факто резервной валютой в России. Российское руководство обратилось к Китаю после того, как столкнулось с санкциями со стороны Запада.

Сейчас 17% валютных резервов России номинированы в юанях. Юань также является третьей по востребованности валютой на Московской бирже.

Исследователи утверждают, что замена доллара не будет легкой или быстрой. Однако они обнаружили свидетельства того, что резервы юаней неуклонно увеличивались в странах, имевших более тесные торговые отношения с Китаем.