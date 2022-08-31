Стремительное таяние зомби-льда в Гренландии поднимет уровень мирового океана на 27 см или более
Согласно исследованию, опубликованному 29 августа, быстро тающий ледяной щит Гренландии в конечном итоге поднимет глобальный уровень моря как минимум на 27 сантиметров — более чем в два раза выше, чем прогнозировалось ранее.
Соавтор исследования Уильям Колган, гляциолог из Геологической службы Дании и Гренландии, говорит, что это зомби-лед.
Он все еще прикреплен к более толстым участкам льда, но больше не пополняется материнскими ледниками. Без пополнения обреченный лед тает из-за изменения климата и неизбежно поднимет уровень моря.
В идеальном равновесии снегопад в горах Гренландии стекает вниз, перезаряжает и утолщает края ледников, уравновешивая то, что тает по краям.
Но в последние несколько десятилетий происходит меньше восполнения и больше таяния, что создает дисбаланс.
По словам Колгана, авторы исследования изучили соотношение того, что добавляется к тому, что теряется, и подсчитали, что 3,3% от общего объема льда Гренландии растает независимо от того, что произойдет с мировым сокращением углеродного загрязнения.
Цифры представляют собой среднее глобальное повышение уровня моря, но в некоторых местах, расположенных дальше от Гренландии, повышение будет больше, а в более близких, например, на восточном побережье США, — меньше.
Такое увеличение уровня мирового океана будет иметь огромные социальные, экономические и экологические последствия.
Опубликовано: Светлана Репина
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