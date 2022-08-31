Арнольд Шварценеггер: Михаил Горбачев был для меня героем другом

Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер рассказал, что ему повезло называть Горбачева другом.

В своем аккаунте в Twitter звезда Голливуда и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер рассказал, что ему очень повезло быть лично знакомым с Михаилом Горбачевым и называть его другом.

"Михаил Горбачев был одним из моих героев. Мне невероятно повезло называть его своим другом. Можно извлекать уроки из его фантастической жизни", —  говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице Москвы.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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