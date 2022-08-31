Корпус стражей исламской революции попытался захватить американский беспилотник

ВМС США заявили, что успешно предотвратили попытку Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватить один из американских беспилотных надводных кораблей в Персидском заливе.

Центральное командование ВМС США сообщило в заявлении , что подразделения 5-го флота США плыли через международные воды около 23:00 по местному времени в понедельник вечером.

Они заметили корабль поддержки КСИР «Шахид Базиар», буксирующий Saildrone Explorer в попытке задержать его.

ВМС США сообщили, что в этом районе находился прибрежный американский патрульный корабль USS Thunderbolt, который сразу же отреагировал на инцидент.

К месту событий был направлен вертолет MH-60S Sea Hawk с базы в соседнем Бахрейне.

После того, как ВМС США ответили, корабль КСИР отсоединил трос, который он использовал для буксировки Saildrone Explorer, и через несколько часов покинул этот район.

Saildrone Explorer — беспилотный надводный корабль, оснащенный радарами, камерами и датчиками для сбора данных.

Вице-адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием ВМС США, 5-м флотом США и Объединенными военно-морскими силами заявил, что действия КСИР были вопиющими, необоснованными и несовместимыми с поведением профессиональных военно-морских сил.