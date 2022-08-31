Корпус стражей исламской революции попытался захватить американский беспилотник
ВМС США заявили, что успешно предотвратили попытку Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватить один из американских беспилотных надводных кораблей в Персидском заливе.
Центральное командование ВМС США сообщило в заявлении , что подразделения 5-го флота США плыли через международные воды около 23:00 по местному времени в понедельник вечером.
Они заметили корабль поддержки КСИР «Шахид Базиар», буксирующий Saildrone Explorer в попытке задержать его.
ВМС США сообщили, что в этом районе находился прибрежный американский патрульный корабль USS Thunderbolt, который сразу же отреагировал на инцидент.
К месту событий был направлен вертолет MH-60S Sea Hawk с базы в соседнем Бахрейне.
После того, как ВМС США ответили, корабль КСИР отсоединил трос, который он использовал для буксировки Saildrone Explorer, и через несколько часов покинул этот район.
Saildrone Explorer — беспилотный надводный корабль, оснащенный радарами, камерами и датчиками для сбора данных.
Вице-адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием ВМС США, 5-м флотом США и Объединенными военно-морскими силами заявил, что действия КСИР были вопиющими, необоснованными и несовместимыми с поведением профессиональных военно-морских сил.
Опубликовано: Светлана Репина
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