Китаю не удается победить COVID-19, зафиксированы новые вспышки

Китай борется с COVID-19 в каждой провинции, несмотря на то, что использует самые строгие в мире меры по предотвращению распространения вируса.

Во всех провинциях страны за последние десять дней был зарегистрирован как минимум один местный случай заболевания COVID, что свидетельствует о самом широком воздействии вируса по крайней мере с февраля 2021 года.

Расширение распространения коронавируса создает проблемы для местных лидеров, даже несмотря на то, что последняя волна в Китае ослабевает, поскольку для сдерживания небольших вспышек часто используются внезапные блокировки и строгие меры по смягчению последствий.

29 августа было зарегистрировано 1717 новых местных инфекций по сравнению с более чем 3000 менее двух недель назад, поскольку крупные вспышки в некоторых из самых популярных туристических направлений страны были взяты под контроль.

Тинг Лу, главный экономист Nomura Holdings Inc. по Китаю отмечает, что фактическая ситуация с коронавирусом в Китае может ухудшаться, поскольку омикрон снова распространился на крупные города.

Согласно последнему ежеквартальному исследованию Bloomberg, экономисты уже понижают свои прогнозы роста Китая на 2022 год до 3,5% и видят дальнейшую напряженность в следующем году.

Опрос, проведенный Американо-китайским деловым советом, доверие компаний из США к Китаю упало до рекордно низкого уровня.

Это привело к тому, что многие отложили или отменили инвестиции во вторую по величине экономику мира.

Южный технологический центр Шэньчжэня заблокировал как минимум шесть кварталов в двух крупных районах, а Чэнду, один из крупнейших городов западного Китая, закрыл основные общественные места и отложил открытие школ.

На северо-востоке портовый город Далянь строго ограничивает передвижение в нескольких центральных районах в течение пяти дней, при этом автобусы, метро и очные занятия остановлены после того, как в воскресенье было зарегистрировано 15 местных случаев заболевания.