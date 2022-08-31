С рынка может исчезнуть миллион баррелей нефти в день из-за беспорядков в Ираке

Глава RBC по сырьевым товарам Хелима Крофт заявила, что недавние насильственные протесты в Ираке могут привести к изъятию с рынка миллиона баррелей иракской нефти в день.

Протесты начались после того, как Муктада ас-Садр, влиятельный шиитский лидер в Ираке, объявил, что уходит из политики, в результате чего сторонники Садра спровоцировали насилие в столице.

По словам Крофт, эти события пока не слишком сильно повлияли на цены на нефть, но скоро влияние может усилиться, особенно если протесты перекинутся на производственные объекты.

Пока перебоев с поставками из Ирака нет. Однако изъятый с рынка миллион баррелей нефти в день окажет серьезное влияние на мировую ситуацию с поставками, учитывая, что Ирак является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии.

Последствия, вероятно, будут значительными, поскольку страны все еще пытаются нарастить запасы энергии к зиме.

Все, что повлияет на производство в Ираке, включая протесты, будет очень существенным для нефтяного рынка.

Ожидается, что запрет ЕС на российскую нефть полностью вступит в силу к концу года, и Россия намекнула на возможное прекращение поставок природного газа этой зимой.

Ключевой трубопровод Nord Stream 1 будет закрыт на три дня, начиная со среды, хотя наблюдатели опасаются, что он может быть отключен на неопределенный срок в ответ на санкции.