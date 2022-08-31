Польша обдумывает покупку систем залпового огня в Южной Корее и HIMARS в США

Министерство национальной обороны Польши обдумывает планы закупки реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo.

Одновременно идут переговоры о покупке высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 или HIMARS в США.

Представитель польского министерства подтвердил переговоры Defense News, предположив, что сотрудничество Польши с Южной Кореей может выходить за рамки поставки оружия и включать в себя совместное производство или модернизацию пусковых установок в будущем.

Он сказал, что страна ведет переговоры с партнерами из Южной Кореи относительно возможного приобретения и совместной разработки многоствольных ракетных установок K239 Chunmoo на колесных платформах.

Представитель министерства не раскрыл, сколько пусковых установок производства Hanhwa Group может быть заказано и в какой степени потенциальная покупка может дополнить обсуждаемое приобретение HIMARS.

В интервью, опубликованном 29 августа местной ежедневной газетой Polska Times, заместитель премьер-министра и министр обороны Польши Мариуш Блащак официально признал переговоры Варшавы с Сеулом о возможных закупках пусковых установок.

Польша может сделать выбор в пользу быстрой покупки неизвестного количества самолетов K239, ожидая завершения переговоров по программе HIMARS с Вашингтоном.

Потенциальные закупки могут еще больше повысить зависимость Польши от южнокорейского оружия после того, как ряд недавно подписанных сделок на закупку танков и гаубиц сделал страну крупнейшим оборонным клиентом Сеула в Европе.

26 августа было подписано два контракта на общую сумму 5,8 млрд долларов, по которым в Польшу должны быть поставлены 180 танков К2 в период с 2022 по 2025 год и 212 гаубиц в период с 2022 по 2026 год.