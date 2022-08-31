Nikkei сообщает, что Китай перепродает природный газ в Европу

Согласно отчету Nikkei и данным компании Kpler, экономический спад в Китае оставил у него излишки природного газа, который он перепродает в Европу, испытывающую нехватку энергии.

Благодаря поставкам из Китая импорт сжиженного природного газа в Европу в первой половине 2002 года вырос на 60% в годовом исчислении.

Экономика Китая резко замедлилась в 2022 году, поскольку Пекин ввел строгую политику нулевого уровня COVID, а кризис захватил сектор недвижимости страны с высокой задолженностью.

Экономический спад оставил некоторые китайские компании с избытком природного газа, и они смогли экспортировать его в Европу, где страны столкнулись с серьезным энергетическим кризисом.

По данным Nikkei, более 4 миллионов тонн китайского СПГ, вероятно, было перепродано, или примерно 7% европейского импорта в первой половине года.

Местные СМИ сообщают, что китайский государственный энергетический гигант Sinopec продал на международном рынке 45 партий газа.

В отчете говорится, что помимо экономического спада увеличение внутреннего энергоснабжения, работающего на угле, привело к снижению спроса на природный газ в Китае.

Европа спешит заполнить свои хранилища природного газа в преддверии чрезвычайно суровой зимы. Она также импортирует СПГ из США, где ископаемое топливо более доступно.