В Китае арестованы сотни людей, предположительно причастных к крупнейшему в истории банковскому мошенничеству в стране.

Одновременно начаты выплаты жертвам этого мошенничества в размере 5,8 млрд долларов в попытке сохранить социальную стабильность в преддверии съезда Коммунистической партии.

Полиция города Сюйчан провинции Хэнань арестовала 234 подозреваемых в причастности к мошенничеству. Сообщается, что правоохранители добились значительного прогресса в возвращении украденных денег.

Полиция заявила, что преступная группировка во главе с подозреваемым Лв И незаконно контролировала четыре сельских банка, предлагая ставки до 18% для привлечения средств, которые, по словам официальных лиц, составили 40 миллиардов юаней (5,8 миллиарда долларов).

Местные власти заявили, что они возмещают больше жертв в дополнение к 18 млрд юаней, выданных по состоянию на середину августа.

Сотни протестующих вышли на улицы провинции Хэнань в начале этого года после того, как им было отказано в доступе к их депозитам и инвестициям в сельских банках.

Хотя сельским банкам запрещено искать депозиты за пределами своего района, кредиторы, участвующие в мошенничестве, продавали свои депозиты в Интернете через сторонние платформы, что сделало это национальной проблемой.

Китай в течение многих лет пытался искоренить проблемы в своей проблемной сельской банковской системе, сети из примерно 3800 кредиторов, которые держат на руках самый низкий капитал против рискованных активов среди сопоставимых компаний.

Пекин привлек 64,6 млрд юаней в первую очередь для фонда стабильности, чтобы выручить проблемные финансовые учреждения.