В Китае арестованы сотни людей по подозрению в причастности к крупному банковскому мошенничеству
В Китае арестованы сотни людей, предположительно причастных к крупнейшему в истории банковскому мошенничеству в стране.
Одновременно начаты выплаты жертвам этого мошенничества в размере 5,8 млрд долларов в попытке сохранить социальную стабильность в преддверии съезда Коммунистической партии.
Полиция города Сюйчан провинции Хэнань арестовала 234 подозреваемых в причастности к мошенничеству. Сообщается, что правоохранители добились значительного прогресса в возвращении украденных денег.
Полиция заявила, что преступная группировка во главе с подозреваемым Лв И незаконно контролировала четыре сельских банка, предлагая ставки до 18% для привлечения средств, которые, по словам официальных лиц, составили 40 миллиардов юаней (5,8 миллиарда долларов).
Местные власти заявили, что они возмещают больше жертв в дополнение к 18 млрд юаней, выданных по состоянию на середину августа.
Сотни протестующих вышли на улицы провинции Хэнань в начале этого года после того, как им было отказано в доступе к их депозитам и инвестициям в сельских банках.
Хотя сельским банкам запрещено искать депозиты за пределами своего района, кредиторы, участвующие в мошенничестве, продавали свои депозиты в Интернете через сторонние платформы, что сделало это национальной проблемой.
Китай в течение многих лет пытался искоренить проблемы в своей проблемной сельской банковской системе, сети из примерно 3800 кредиторов, которые держат на руках самый низкий капитал против рискованных активов среди сопоставимых компаний.
Пекин привлек 64,6 млрд юаней в первую очередь для фонда стабильности, чтобы выручить проблемные финансовые учреждения.
Опубликовано: Светлана Репина
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