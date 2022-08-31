Крупнейший поставщик городского газа Японии подписал с российской фирмой долгосрочный контракт на поставку газа

Tokyo Gas, крупнейший поставщик городского газа в Японии, подписала новый долгосрочный контракт на поставку природного газа с оператором российского проекта «Сахалин-2».

По сообщению Bloomberg, Сахалин ранее приостановил отгрузку сжиженного природного газа японскому клиенту из-за проблем с оплатой и задержки с подписанием пересмотренного контракта.

Покупателям российского СПГ предлагается платить в валютах, отличных от доллара США, если западные санкции приведут к проблемам с оплатой.

Прекращение поставок с Сахалина вызовет особую озабоченность у Японии, которая является крупнейшим покупателем СПГ на Сахалине.

Страна получает около 9% своего природного газа с Сахалина и рискует столкнуться с проблемами этой зимой, если поставки будут прекращены.

Большинство азиатских клиентов до сих пор избегали подписания пересмотренных контрактов. Но представитель Tokyo Gas сказал, что японский поставщик решил подписать контракт, поскольку основные положения контракта, такие как объем природного газа, остались прежними.

Крупнейший поставщик электроэнергии Японии, компания JERA, заявила на прошлой неделе, что она также подписала пересмотренные контракты с Сахалином по тем же причинам.

Страны, которые не подпишут контракт, рискуют быть вынуждены закупать природный газ в других местах, что дорого обходится, особенно в связи с углублением энергетического кризиса в Европе.