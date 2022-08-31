На 92-м году жизни умер первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев

По сообщениям российских СМИ, скончался Михаил Горбачев, первый и единственный президент Советского Союза и последний руководитель СССР. Политику был 91 год.

Михаил Горбачев — российский политик , генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР. Он был первым и единственным президентом СССР. В 1990 году он был удостоен Нобелевской премии мира.

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края.

После смерти Константина Черненко в 1985 году он был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС. Горбачев пришел к власти во время экономического кризиса в СССР и ухудшения отношений между СССР и Западом.

В 1986 году он инициировал политику перестройки, которая включала модернизацию экономики, расширение гражданских свобод, снижение коррупции и потепление отношений с Западом. В рамках перестройки Горбачев ввел гласность, при которой была отменена цензура и изъято из конституции положение о руководящей роли КПСС. Гласность, или открытость, инициировала процесс формирования национальных гражданских обществ в Советском Союзе.

В мае 1989 года избран президентом Советского Союза. Горбачев пытался восстановить хорошие отношения с Западом. С этой целью он отказался от гонки вооружений и вывел войска из Афганистана.

Как сообщает агентство РИА Новости, Михал Горбачев скончался во вторник, 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Бывший лидер СССР с начала июля госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве.