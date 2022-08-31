Леонардо Ди Каприо расстался с падчерицей Аль Пачино Камилой Морроне

47-летний актер бросил 25-летнюю модель, с которой встречался более пяти лет.

Леонардо и Камилле мировые таблоиды предрекали скорую свадьбу, но, как заявило британское издание The Sun, пара рассталась.

По данным инсайдеров, Ди Каприо с Морроне начали отдаляться друг от друга еще раньше. Звезда "Титаника" старше избранницы на 22 года. Не исключено, что именно эта разница в возрасте и развела влюбленных.

Как сообщает КП, Лео познакомился с Камилой в 2008 году, тогда будущей модели было всего 12 лет. Знакомством они обязаны Аль Пачино, который тогда жил с матерью Камилы - Лусилой Сола.

А встречаться Леонардо и Камила стали в 2017 году - после того, как актер расстался с моделью Ниной Агдал.

Экзотическая красавица, имеющая американо-аргентинские корни, родилась в Аргентине, но ее родители рано перебрались в США. Папа и мама девушки были моделями: снимались в рекламе, в сериалах.

Супруги развелись, а через год мать Камилы Люсия встретилась с голливудской звездой Аль Пачино. Женщине тогда было 30 лет, актеру – 66 лет. Пара прожила вместе около 10 лет, а затем влюбленные рассталась.