Леонардо Ди Каприо расстался с падчерицей Аль Пачино Камилой Морроне
47-летний актер бросил 25-летнюю модель, с которой встречался более пяти лет.
Леонардо и Камилле мировые таблоиды предрекали скорую свадьбу, но, как заявило британское издание The Sun, пара рассталась.
По данным инсайдеров, Ди Каприо с Морроне начали отдаляться друг от друга еще раньше. Звезда "Титаника" старше избранницы на 22 года. Не исключено, что именно эта разница в возрасте и развела влюбленных.
Как сообщает КП, Лео познакомился с Камилой в 2008 году, тогда будущей модели было всего 12 лет. Знакомством они обязаны Аль Пачино, который тогда жил с матерью Камилы - Лусилой Сола.
А встречаться Леонардо и Камила стали в 2017 году - после того, как актер расстался с моделью Ниной Агдал.
Экзотическая красавица, имеющая американо-аргентинские корни, родилась в Аргентине, но ее родители рано перебрались в США. Папа и мама девушки были моделями: снимались в рекламе, в сериалах.
Супруги развелись, а через год мать Камилы Люсия встретилась с голливудской звездой Аль Пачино. Женщине тогда было 30 лет, актеру – 66 лет. Пара прожила вместе около 10 лет, а затем влюбленные рассталась.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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