В Германии не хватает 40 тысяч учителей, в школах отменяют занятия

Предупреждения о нехватке учителей в Германии поступают регулярно и давно. Но сейчас образовательные организации рисуют особенно мрачную картину, сообщает DW.

По данным Союза учителей Германии, в начале этого учебного года в школах не хватает около 40 000 учителей. Однако это предварительные оценки, поскольку учебный год начался не во всех федеральных землях. Как сообщил президент профсоюза Хайнц-Петер Майдингер, это приведет к ухудшению качества занятий.

По сравнению с прошлым годом проблема трудоустройства квалифицированных учителей явно обострилась, заявила агентству печати DPA президент Профсоюза образования и науки (GEW) Майке Финнерн.

Отмена уроков прямо в начале учебного года стала фактом. По словам Удо Бекманна, президента Ассоциации образования и обучения (VBE), на повестке дня стоят большие учебные группы, сокращение программ поддержки студентов, сокращение расписания и т. д.

Учебный год уже начался в одиннадцати из 16 федеральных земель Германии. На следующей неделе к ним присоединятся Гессен, Рейнланд-Пфальц и Саар, а через неделю Бавария и Баден-Вюртемберг.

Первая экстренная информация уже получена от отдельных федеральных земель. В Баварии еще до летних каникул ходили разговоры о сокращении количества уроков в новом учебном году, чтобы обеспечить достаточное количество учителей в качестве классных руководителей.

Учебный год в Берлине начался с беспрецедентным количеством учеников при нехватке 875 учителей. Также в Саксонии, по словам государственного министра образования Кристиана Пируя, ситуация в школах очень напряженная.

Германия годами жалуется на нехватку учителей. Однако ситуация явно ухудшилась, поскольку есть несколько проблем. В школах работает 800 000 учителей. Между тем, по данным постоянной конференции министров образования и культуры земель, количество студентов в Германии увеличивается из-за увеличения рождаемости и иммиграции. В настоящее время насчитывается около одиннадцати миллионов учеников. Также было около 160 000 учеников из Украины.

Директор Института образования и педагогической информации им. Лейбница (DIPF) Кай Мааз говорил в июне о борьбе за места на рынке образования и занятости. По данным Федерального статистического управления, несмотря на нехватку учителей, все больше из них решают работать неполный рабочий день. В 2020/2021 учебном году по такой системе работали почти 40% учителей, что является самым высоким показателем за десять лет.