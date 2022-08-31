Владимир Путин прокомментировал смерть Михаила Горбачева

Скончался бывший лидер СССР Михаил Горбачев, сообщило во вторник, 30 августа агентство Reuters со ссылкой на сообщение центральной клинической больницы в Москве.

В начале июля сообщалось, что Горбачева госпитализировали. Владимир Путин выразил "глубокие соболезнования" семье погибшего.

Горбачев в 1985-1991 годах был генеральным секретарем ЦК КПСС. В итоге его правления распался Советский Союз.

По его инициативе в 1985—1991 годах продолжалась попытка многосторонних реформ в стране, известных как перестройка.

По данным российских СМИ, Горбачев будет похоронен на Московском Новодевичьем кладбище рядом с женой Раисой, умершей в 1999 году.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин "выражает глубокое сочувствие" близким Горбачева.

"Путин направит телеграмму соболезнования семье Горбачевых", — добавил Песков.

В 2011 году Горбачев раскритиковал Владимира Путина после протестов против фальсификации выборов в Государственную Думу. Затем он призвал его больше не баллотироваться в президенты (эту должность занимал Дмитрий Медведев в 2008-2012 годах).

Однако отношение бывшего главы СССР к Путину потеплело в 2014 году, после присоединения Крыма. В 2017 году Горбачев в интервью РИА Новости сказал, что "Путин заслужил поддержку народа".

В 1990 году он был удостоен Нобелевской премии мира. На Западе его ценили за вклад в прекращение холодной войны.

Урсула фон дер Ляйен написала в Твиттере, что Михаил Горбачев был "надежным и уважаемым лидером".

"Он сыграл ключевую роль в прекращении холодной войны и поднятии железного занавеса. Это открыло путь к свободной Европе. Мы не забудем это наследие", — написал глава Еврокомиссии.